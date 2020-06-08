8 Июнь 2020 2020-06-08T10:07:52+03:00

Наркосбытчик собирался продать полкило «синтетики» в Сургуте и Сургутском районе Фото: pixabay.com

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Суд вынес приговор в отношении 35-летнего сургутянина. Мужчину признали виновным в совершении преступления по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц, по предварительному сговору, с использованием интернета, в крупном размере».

Установлено, что подсудимый вместе с неустановленным лицом занимались сбытом запрещенных средств в Сургуте и Сургутском районе.

- В октябре 2019 года при получении злоумышленником очередной крупной партии наркотиков прошло задержание. Из оборота изъято более 500 грамм наркотических средств, - пояснили в пресс-службе прокураторы ХМАО.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на восемь лет. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU