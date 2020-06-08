За неделю в Югре четыре человека получили травмы в огне, один - погиб
В ХМАО С 1 по 7 июня произошел 71 пожар.
- Пожарно-спасательными подразделениями спасены три человека, 33 - эвакуированы. Огнеборцы отстояли имущество граждан на сумму более 43 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО.
Как отметили специалисты, в большинстве случаев горели транспортные средства и техника различного назначения, бани, жилые дома и квартиры, а также дачи.
Кроме того, более 20 раз пожарные выезжали на возгорания травы и мусора.
- Серди основных причины пожаров – нарушения эксплуатации электрооборудования, бытовых приборов и печей, неосторожное обращение с огнем, - пояснили спасатели.
Всего за неделю от огня пострадали 47 строений и 20 единиц техники. Травмы получили четыре человека, один - погиб.
Также спасательные подразделения 16 раз привлекали к ликвидации последствий ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU