8 Июнь 2020 2020-06-08T08:39:55+03:00

За неделю в Югре четыре человека получили травмы в огне, один - погиб Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

В ХМАО С 1 по 7 июня произошел 71 пожар.

- Пожарно-спасательными подразделениями спасены три человека, 33 - эвакуированы. Огнеборцы отстояли имущество граждан на сумму более 43 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО.

Как отметили специалисты, в большинстве случаев горели транспортные средства и техника различного назначения, бани, жилые дома и квартиры, а также дачи.

Кроме того, более 20 раз пожарные выезжали на возгорания травы и мусора.

- Серди основных причины пожаров – нарушения эксплуатации электрооборудования, бытовых приборов и печей, неосторожное обращение с огнем, - пояснили спасатели.

Всего за неделю от огня пострадали 47 строений и 20 единиц техники. Травмы получили четыре человека, один - погиб.

Также спасательные подразделения 16 раз привлекали к ликвидации последствий ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU