2020-06-08T08:31:13+03:00
Общество

Более 280 тысяч цветов украсят Ханты-Мансийск

План выполнен уже на 50%
Руслан Савинов
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Более 280 тысяч цветов украсят Ханты-Мансийск. Фото администрации города.Более 280 тысяч цветов украсят Ханты-Мансийск. Фото администрации города.
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В Ханты-Мансийске уже появились первые композиции на Центральной площади, на улице Карла Маркса и улице Дзержинского.

- Оформление центра цветами вскоре закончат, в оставшихся районах высадка будет произведена до 25 июня. Этим летом будет высажено более 280 тысяч цветов, что на 20 тысяч больше чем в прошлом году. На сегодняшний день этот план выполнен на 50%, - сообщили власти города.

Добавим, что украшать Ханты-Мансийск будут растения наиболее устойчивых видов, показавших хорошую приживаемость в условиях сурового югорского климата: агератум, петуния, сальвия, цинерария, лобулярия, кохия и различные виды бархатцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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