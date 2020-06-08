Более 280 тысяч цветов украсят Ханты-Мансийск

8 Июнь 2020 2020-06-08T08:31:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ханты-Мансийске уже появились первые композиции на Центральной площади, на улице Карла Маркса и улице Дзержинского.

- Оформление центра цветами вскоре закончат, в оставшихся районах высадка будет произведена до 25 июня. Этим летом будет высажено более 280 тысяч цветов, что на 20 тысяч больше чем в прошлом году. На сегодняшний день этот план выполнен на 50%, - сообщили власти города.

Добавим, что украшать Ханты-Мансийск будут растения наиболее устойчивых видов, показавших хорошую приживаемость в условиях сурового югорского климата: агератум, петуния, сальвия, цинерария, лобулярия, кохия и различные виды бархатцев.

ИСТОЧНИК KP.RU