Под Нижневартовском затоплены 123 дачных участка

8 Июнь 2020 2020-06-08T08:26:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Оперативные группу МКУ Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС» ежедневно проводят мониторинг территорий СОНТов, находящихся в пойменной части реки Обь.

- Патрулирование осуществляется с помощью беспилотного летательного аппарата. Для оказания оперативной помощи в районе РЭБ флота выставлены посты сотрудников аварийно-спасательной службы, - уточнили в пресс-службе администрации Нижневартовска.

Известно, что в настоящее время подтоплены 123 участка следующих СОНТ: «Вышкостроитель-1», «Мичуринец», «Ремонтник-87», «Взлет», «Шахтер», «Транспортник 5», «Трассовик», «Энергетик-2», «Гидромеханизатор», «Сияние Севера», «Солнышко», «Луговое», «Успех», «Рубин».

ИСТОЧНИК KP.RU