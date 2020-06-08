2020-06-08T08:26:55+03:00
Общество

Под Нижневартовском затоплены 123 дачных участка

Проводится мониторинг территорий
Руслан Савинов
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Под Нижневартовском затоплены 123 дачных участкаПод Нижневартовском затоплены 123 дачных участкаФото: pixabay.com
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Оперативные группу МКУ Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС» ежедневно проводят мониторинг территорий СОНТов, находящихся в пойменной части реки Обь.

- Патрулирование осуществляется с помощью беспилотного летательного аппарата. Для оказания оперативной помощи в районе РЭБ флота выставлены посты сотрудников аварийно-спасательной службы, - уточнили в пресс-службе администрации Нижневартовска.

Известно, что в настоящее время подтоплены 123 участка следующих СОНТ: «Вышкостроитель-1», «Мичуринец», «Ремонтник-87», «Взлет», «Шахтер», «Транспортник 5», «Трассовик», «Энергетик-2», «Гидромеханизатор», «Сияние Севера», «Солнышко», «Луговое», «Успех», «Рубин».

ИСТОЧНИК KP.RU

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