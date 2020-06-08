8 Июнь 2020 2020-06-08T08:16:08+03:00

В ХМАО мотоциклист погиб в столкновении с «Сузуки». Фото ГИБДД по ХМАО.

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В ХМАО с 5 по 7 июня десять человек получили травмы, в том числе два несовершеннолетних велосипедиста, в десяти дорожно-транспортных происшествиях, кроме того два человека погибли.

Так, 7 июня в 17: 35 в Урае произошло столкновение автомобиля «Сузуки» и мотоцикла «Хонда». В результате аварии водитель мотоцикла от полученных травм скончался в медучреждении, водитель и пассажир «Сузуки» получили травмы.

Также известно, что на территории региона сотрудники Госавтоинспекции задержали 51 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 12 – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 40 водителей привлечены к ответственности, 97 – за нарушение требований к перевозке детей.

ИСТОЧНИК KP.RU