8 Июнь 2020 2020-06-08T05:01:10+03:00

Погода в Югре 8 июня: жара не спадает. Фото: Савинов Руслан.

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В Ханты-Мансийском автономном округе в понедельник, 8 июня, ожидается переменная облачность с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 6 – 11 м/с. Температура воздуха ночью +13, +18 градусов, днем +26, +31 градуса.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают преимущественно без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +28, +30 градусов.

В Сургуте наступит облачный день и пройдет дождь. Ветер северный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +20 +21 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется облачный день. Ветер северный 4-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +19, +20 градусов.

На Руси этот день называли «Карп Карполов». По погоде отмечали: обращали внимание в этот день на комаров. Если их было много — то последние дни июня ожидались теплые, но дождливые.

ИСТОЧНИК KP.RU