Югорские школьники получат «Билет в будущее»

7 Июнь 2020 2020-06-07T13:18:59+03:00

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В ХМАО стартовал всероссийский проект «Билет в будущее» для ранней профориентации школьников 6-10 классов.

По данным соцопроса, на старте проекта каждый четвертый выпускник профессиональной образовательной организации в нашем регионе работал не по специальности, указанной в дипломе. Главная задача проекта – помочь школьникам сделать правильный выбор будущей профессии, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Глава ХМАО Наталья Комарова сообщила, что участники «Билета в будущее» по итогам профессиональных проб получают перечень рекомендаций по выстраиванию индивидуального маршрута развития выбранной компетенции.

Известно, что в 2020 году проект стартует 7 июля в онлайн-формате.

ИСТОЧНИК KP.RU