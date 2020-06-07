2020-06-07T13:18:59+03:00
Общество

Югорские школьники получат «Билет в будущее»

Всероссийский проект профориентации стартовал в регионе
Руслан Савинов
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Югорские школьники получат «Билет в будущее»Югорские школьники получат «Билет в будущее»Фото: pixabay.com
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В ХМАО стартовал всероссийский проект «Билет в будущее» для ранней профориентации школьников 6-10 классов.

По данным соцопроса, на старте проекта каждый четвертый выпускник профессиональной образовательной организации в нашем регионе работал не по специальности, указанной в дипломе. Главная задача проекта – помочь школьникам сделать правильный выбор будущей профессии, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Глава ХМАО Наталья Комарова сообщила, что участники «Билета в будущее» по итогам профессиональных проб получают перечень рекомендаций по выстраиванию индивидуального маршрута развития выбранной компетенции.

Известно, что в 2020 году проект стартует 7 июля в онлайн-формате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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