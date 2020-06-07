7 Июнь 2020 2020-06-07T13:11:20+03:00

Сургут в антилидерах по приросту числа заражений коронавирусом Фото: pixabay.com

Врачи делают все необходимое для локализации инфекции

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В Югре лабораторно подтверждены 115 новых случаев заболевания коронавирусом в 14 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Нефтеюганский район – 4, Сургутский район – 19, Кондинский район – 3, Нижневартовский район – 17, Ханты-Мансийск – 3, Сургут – 29, Нефтеюганск – 2, Нижневартовск – 14, Мегион – 4, Нягань – 4, Когалым – 11, Радужный – 1, Лангепас - 1, Югорск - 3, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 3346.

По возрастной структуре новые случаи распределены следующим образом: дети – 7, 18-29 лет – 24, 30-49 лет – 50, 50-64 года – 31, старше 65 лет – 3. По месту инфицирования: из контактов в очагах - 74, в 41 случае контакт уточняется.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 24, с симптомами ОРВИ - 53, в бессимптомной форме заболевания – 38.

Из всех лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в регионе: 19 человек – на ИВЛ, 33 пациент – в реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU