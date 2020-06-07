2020-06-07T06:45:05+03:00
Общество

Погода в Югре 7 июня: летний зной

Температура днем поднимется до +30 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 7 июня: летний знойПогода в Югре 7 июня: летний знойФото: pixabay.com
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В Ханты-Мансийском автономном округе в пятницу, 5 июня, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +10, +15 градусов, днем +25, +30 градусов.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +26, +28 градусов.

В Сургуте наступит солнечный день. Ветер переменный 1-3 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +23 +25 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется солнечный день. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +20, +23 градуса.

На Руси этот день называли «Иван — Медвяные росы». По погоде отмечали: если на рябине было много цветов в этот день — ждали урожая овса, а вот поздний расцвет рябины обещал долгую осень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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