2020-06-06T13:15:00+03:00
Коронавирус Covid-19

В Югре лабораторно подтвержден COVID-19 у двух умерших пациентов

Течение болезни у обоих пациентов было осложнено сопутствующими заболеваниями
Анна Полякова
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В Югре лабораторно подтвержден COVID-19 у двух умерших пациентов Фото: pixabay.comВ Югре лабораторно подтвержден COVID-19 у двух умерших пациентов Фото: pixabay.com
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В Югре у двух ранее умерших пациентов лабораторно подтвержден COVID-19. Об этом рассказали в оперативном штабе сегодня, 6 июня. Сообщается, что мужчине было 66 лет, женщине — 79. Течение болезни у обоих пациентов было осложнено сопутствующими заболеваниями.

Врачи сделали все возможное для спасения их жизней. Однако, несмотря на се усилия югорских медиков, пациенты не выжили. Ранее в Югре было зафиксировано 18 летальных исходов от коронавируса. 1112 человек выздоровели.

Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе за весь период пандемии зарегистрировано 3231, из них 127– за минувший день.

Берегите себя! Соблюдайте меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. Коронавирусная инфекция опасна для людей любого возраста.

При первых признаках заболевания обратитесь на единую «горячую линию» региона - 8 800 301 68 88 (работает круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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