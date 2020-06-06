2020-06-06T12:34:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 6 июня 2020 года достигло 3231

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 6 июня 2020 года
Анна Полякова
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Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 6 июня 2020 года достигло 3231 Фото: pixabay.comЧисло заболевших коронавирусом в ХМАО на 6 июня 2020 года достигло 3231 Фото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 6 июня 2020 года. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе за весь период пандемии зарегистрировано 3231, из них 127– за минувший день. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Диагноз коронавирус подтвердился у жителей 15 муниципальных образований – больше в сего в Сургуте (42) , далее Нижневартовск (21), Сургутский район (11), Когалым (10), Нефтеюганский район (7), Ханты-Мансийск (6), Нягань (6), Нефтеюганск (6), Ханты-Мансийский район (4), Кондинский район (4), Белоярский (4), Советский район (2), Лангепас (2), Радужный (1), Югорск (1).

Чаще всего болеют люди в возрастной категории 30-49 лет (таких 59 человек), 50-64 года – 24, 18-29 лет – 21, дети – 20. Людей 65+ удается уберечь – среди них только три новых случая заболевания.

По месту инфицирования опрештаб делит случаи заболевания: на завозные - 3, из контактов в очагах - 88, контакт уточняется - 36. По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 29, с симптомами ОРВИ - 49, в бессимптомной форме заболевания – 49.

За последние сутки в России выявлено 8 855 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 36,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 197 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 8 708 человек. За весь период пандемии в России зарегистрировано 458 689 случаев коронавируса, 5 725 летальных исходов, выздоровело 221 388 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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