В Югре на нарушителей ограничительных мер составили почти тысячу протоколов
Сотрудники югорской полиции за 4 предыдущих дня составили 970 административных протоколов в связи с нарушением ограничительных мер в общественных местах. Напомним, они действуют в автономном округе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил начальник регионального управления министерства внутренних дел Василий Романица в ходе заседания Оперштаба Югры.
Наибольшее количество нарушений выявлено в Нижневартовске, Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовском и Сургутском районах. В суд направлено 817 материалов.
Участковые проверили по месту жительства 1322 человека, находящихся в режиме самоизоляции. В результате выявлено 103 административных правонарушения за несоблюдение установленных ограничений.
Со 2 июня на контрольно-пропускных пунктах, установленных в Лянторе, Федоровском и Нижнесортымском, проверено 2214 транспортных средств и 3031 гражданин. Проезд запрещен водителям 51 автомобиля и 69 пассажирам.
Продолжают работать посты полиции в обсервационных пунктах в Урае и Нижневартовске, правоохранители патрулируют территории вахтовых поселков Нижневартовского и Ханты-Мансийского районов.
ИСТОЧНИК KP.RU