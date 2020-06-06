6 Июнь 2020 2020-06-06T09:17:41+03:00

В Югре на нарушителей ограничительных мер составили почти тысячу протоколов Фото: pixabay.com

Чаще других игнорируют предписания жители Нижневартовска, Сургута, Ханты-Мансийска, Нижневартовского и Сургутского районов

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Сотрудники югорской полиции за 4 предыдущих дня составили 970 административных протоколов в связи с нарушением ограничительных мер в общественных местах. Напомним, они действуют в автономном округе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил начальник регионального управления министерства внутренних дел Василий Романица в ходе заседания Оперштаба Югры.

Наибольшее количество нарушений выявлено в Нижневартовске, Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовском и Сургутском районах. В суд направлено 817 материалов.

Участковые проверили по месту жительства 1322 человека, находящихся в режиме самоизоляции. В результате выявлено 103 административных правонарушения за несоблюдение установленных ограничений.

Со 2 июня на контрольно-пропускных пунктах, установленных в Лянторе, Федоровском и Нижнесортымском, проверено 2214 транспортных средств и 3031 гражданин. Проезд запрещен водителям 51 автомобиля и 69 пассажирам.

Продолжают работать посты полиции в обсервационных пунктах в Урае и Нижневартовске, правоохранители патрулируют территории вахтовых поселков Нижневартовского и Ханты-Мансийского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU