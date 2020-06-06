2020-06-06T06:00:28+03:00
Общество

Погода в Югре 6 июня: преимущественно без осадков

Температура днем +22… +27 С
Анна Полякова
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Погода в Югре 6 июня: преимущественно без осадковПогода в Югре 6 июня: преимущественно без осадковФото: Анна Полякова
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В субботу, 6 июня, в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западных направлений 3 - 8 м/с, местами его порывы будут достигать 9 - 14 м/с. Температура днем +22… +27 ºС, в северных и восточных районах +16… +21 ºС.

В Ханты-Мансийске - небольшая облачность. Без осадков. Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 3 - 8 м/с. Температура воздуха днем +24…+26 ºС.

В Сургуте в основном солнечно. Осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 6 м/с. Температура воздуха поднимется до + 22 градуса.

В Нижневартовске малооблачно. В первой половине дня - кратковременный дождь. Ветер северо-западный 5 м/с. Температура воздуха + 13 градусов.

В Нефтеюганске ясная погода, осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 4 м/с. Температура воздуха +23 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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