2020-06-05T16:51:57+03:00
Общество

Автоматическая гидрометеорологическая станция появится в Березовском районе

Деньги для покупки выделены из резервного фонда региона
Руслан Савинов
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Автоматическая гидрометеорологическая станция появится в Березовском районеАвтоматическая гидрометеорологическая станция появится в Березовском районеФото: pixabay.com
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Власти ХМАО приобретут автоматическую метеостанцию для Березовского района: из резервного фонда на эти цели выделено выделено 4,5 млн рублей.

- В связи с негативной динамикой развития вопросов, связанных с половодьем в Березовском районе в течение многолетних наблюдений для раннего предупреждения возможного подтопления поселений, нанесения экологического вреда территориям, рекам и населению Березовского района, - пояснила глава региона Наталья Комарова.

Добавим, что автоматическую гидрометеорологическую станцию установят в районе бывшего поселка Неройка.

- Это поспособствует своевременному получению информации об угрозе возникновения опасных и неблагоприятных погодных явлений на территории Березовского района, - уточнил директор департамента гражданской защиты населения округа Александр Некрасов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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