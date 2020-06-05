Автоматическая гидрометеорологическая станция появится в Березовском районе
Власти ХМАО приобретут автоматическую метеостанцию для Березовского района: из резервного фонда на эти цели выделено выделено 4,5 млн рублей.
- В связи с негативной динамикой развития вопросов, связанных с половодьем в Березовском районе в течение многолетних наблюдений для раннего предупреждения возможного подтопления поселений, нанесения экологического вреда территориям, рекам и населению Березовского района, - пояснила глава региона Наталья Комарова.
Добавим, что автоматическую гидрометеорологическую станцию установят в районе бывшего поселка Неройка.
- Это поспособствует своевременному получению информации об угрозе возникновения опасных и неблагоприятных погодных явлений на территории Березовского района, - уточнил директор департамента гражданской защиты населения округа Александр Некрасов.
ИСТОЧНИК KP.RU