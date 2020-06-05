2020-06-05T16:44:02+03:00
Происшествия

Крупная квартирная кража в ХМАО: 685 тысяч рублей и около 100 тысяч евро

Возбуждено уголовное дело
Руслан Савинов
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Крупная квартирная кража в ХМАО: 685 тысяч рублей и около 100 тысяч евроКрупная квартирная кража в ХМАО: 685 тысяч рублей и около 100 тысяч евроФото: pixabay.com
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В Югорске полицейские по горячим следам раскрыли квартирную кражу, совершенную в особо крупном размере.

- В полицию обратился 45-летний мужчина с заявлением о том, что из его квартиры пропали 685 тысяч рублей и около 100 тысяч евро, - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. Вскоре был установлен подозреваемый: им оказался 19-летний молодой человек.

- Злоумышленник сознался и пояснил, что осенью 2019 года он находился в гостях у подруги. Девушка достала пакет из шкафа, в котором хранились накопления отца и деда, - рассказали стражи порядка.

Часть денег преступник проиграл, часть – потратил. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас мужчина под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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