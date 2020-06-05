5 Июнь 2020 2020-06-05T15:56:56+03:00

В Нижневартовске высадят 10 тысяч саженцев деревьев осенью. Фото администрации города.

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В Нижневартовске продолжается озеленение городской территории. Весной высажено 1080 саженцев растений, еще около 10 тысяч планируют посадить осенью.

- В это число войдут зеленые насаждения на общегородских территориях - 58,6%, на придомовых территориях -34,1% и на территориях образовательных и спортучреждений - 7,3%, - пояснили в пресс-службе администрации Нижневартовска.

Напомним, что высадки растений не проходят значимые для вартовчан праздники, например, 9 мая.

Добавим, что осенью запланирован ряд крупных мероприятий по высадке зеленых насаждений: разбивка «Сада 90-летия Югры», высадка 75 кустов сирени на территории мемориала «Воинам-землякам» и прочие.

ИСТОЧНИК KP.RU