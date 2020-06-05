2020-06-05T15:21:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Показатели по коронавирусу в Югре впервые соответствуют начальному этапу снятия ограничений

Однако тенденция должна продержаться минимум в течение 7-8 дней
Руслан Савинов
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Показатели по коронавирусу в Югре впервые соответствуют начальному этапу снятия ограниченийПоказатели по коронавирусу в Югре впервые соответствуют начальному этапу снятия ограниченийФото: pixabay.com
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова на очередном заседании регионального оперативного штаба сообщила, что сегодня, 5 июня, первый день с 24 мая, когда все показатели по автономному округу соответствуют первому этапу снятия ограничений.

- Вместе с тем, если оценивать эпидемиологическую обстановку в разрезе муниципалитетов, то по девяти из них вывод следующий: неблагоприятное течение распространения инфекции. Это Нефтеюганский, Нижневартовский, Ханты-Мансийский районы, города – Когалым, Нягань, Пыть-Ях, Радужный, Сургут, Ханты-Мансийск, - пояснила глава Югры.

Напомним, что для принятия решения о поэтапном снятии ограничений, тенденция снижения распространения коронавируса должна быть устойчивой в течение 7-8 дней. Лишь тогда можно принимать дальнейшие решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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