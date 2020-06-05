2020-06-05T15:09:56+03:00
Общество

Ввод в эксплуатацию водоочистных сооружений Пыть-Яха отложили

Объект готов лишь на 12 %
Руслан Савинов
Поделиться:
Ввод в эксплуатацию водоочистных сооружений Пыть-Яха отложилиВвод в эксплуатацию водоочистных сооружений Пыть-Яха отложилиФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Парламентарии региональной думы напомнили, что чистая питьевая вода – давняя проблема жителей Пыть-Яха.

- В городе ведется реконструкция ВОС-3. Мощность объекта после его завершения составит 12000 куб. м. воды в сутки. Пытьяхцы объект очень ждут, но сдача очистных сооружений в эксплуатацию может быть отложена. На текущий момент выполнены работы по забивке свай, бетонированию фундамента, устанавливается арматурный каркас здания, - уточнили в думе ХМАО.

- Готовность ВОС-3 в Пыть-Яхе составляет сегодня 12 %. Объект планировалось сдать в декабре 2020 года, с опережением графика сдачи. Однако, при такой готовности как сегодня ввод в эксплуатацию ВОС-3 вряд ли возможен в 2020 году, – сообщил парламентарий Югры Сергей Великий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автоматическая гидрометеорологическая станция появится в Березовском районе
Крупная квартирная кража в ХМАО: 685 тысяч рублей и около 100 тысяч евро
Росгвардейцы ХМАО спасли тонущего преступника
В Нижневартовске высадят 10 тысяч саженцев деревьев осенью
Строительство дамбы в Приобье идет с опережением графика
Показатели по коронавирусу в Югре впервые соответствуют начальному этапу снятия ограничений
Ввод в эксплуатацию водоочистных сооружений Пыть-Яха отложили
Гражданку Таджикистана осудили в Сургуте за незаконное пересечение границы
Бренд города презентуют в Мегионе: горожан ждет викторина и розыгрыш подарков
Сургут – первый в списке по приросту числа заражений коронавирусом
Дольщики трех проблемных домов Югры получили жилье
Культурная онлайн-программа на 5 июня для югорчан на самоизоляции
В Югре молния ударила в дом
Трехлетняя девочка потерялась в лесу в Югре
Вартовчанин избил подругу до смерти
Обновление речного флота продолжили в Югре
ДТП в Ханты-Мансийском районе: шесть пострадавших
В Сургуте дефицит запасов донорской крови