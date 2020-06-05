Ввод в эксплуатацию водоочистных сооружений Пыть-Яха отложили

5 Июнь 2020 2020-06-05T15:09:56+03:00

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Парламентарии региональной думы напомнили, что чистая питьевая вода – давняя проблема жителей Пыть-Яха.

- В городе ведется реконструкция ВОС-3. Мощность объекта после его завершения составит 12000 куб. м. воды в сутки. Пытьяхцы объект очень ждут, но сдача очистных сооружений в эксплуатацию может быть отложена. На текущий момент выполнены работы по забивке свай, бетонированию фундамента, устанавливается арматурный каркас здания, - уточнили в думе ХМАО.

- Готовность ВОС-3 в Пыть-Яхе составляет сегодня 12 %. Объект планировалось сдать в декабре 2020 года, с опережением графика сдачи. Однако, при такой готовности как сегодня ввод в эксплуатацию ВОС-3 вряд ли возможен в 2020 году, – сообщил парламентарий Югры Сергей Великий.

ИСТОЧНИК KP.RU