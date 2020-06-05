2020-06-05T14:59:34+03:00
Происшествия

Гражданку Таджикистана осудили в Сургуте за незаконное пересечение границы

Женщина дважды совершила преступление
Руслан Савинов
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Гражданку Таджикистана осудили в Сургуте за незаконное пересечение границыГражданку Таджикистана осудили в Сургуте за незаконное пересечение границыФото: pixabay.com
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Суд Сургута вынес приговор в отношении гражданки Таджикистана. Женщину признали виновной в совершении двух преступлений по статье «Пересечение госграницы иностранным гражданином, въезд которому в страну не разрешен».

Установлено, что в июне 2018 года женщину привлекли к административной ответственности и выдворили за пределы России. Ей запретили въезда в страну до июня 2023 года.

- Зная о запрете на въезд, в декабре 2018 года женщина с измененными анкетными данными авиарейсом прибыла в Сургут, – рассказали в пресс-службы прокураторы по ХМАО.

В декабре 2019 года злоумышленница вновь приехала в Россию.

Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на год и один месяц с отбыванием в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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