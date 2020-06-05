Гражданку Таджикистана осудили в Сургуте за незаконное пересечение границы
Суд Сургута вынес приговор в отношении гражданки Таджикистана. Женщину признали виновной в совершении двух преступлений по статье «Пересечение госграницы иностранным гражданином, въезд которому в страну не разрешен».
Установлено, что в июне 2018 года женщину привлекли к административной ответственности и выдворили за пределы России. Ей запретили въезда в страну до июня 2023 года.
- Зная о запрете на въезд, в декабре 2018 года женщина с измененными анкетными данными авиарейсом прибыла в Сургут, – рассказали в пресс-службы прокураторы по ХМАО.
В декабре 2019 года злоумышленница вновь приехала в Россию.
Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на год и один месяц с отбыванием в колонии-поселении.
ИСТОЧНИК KP.RU