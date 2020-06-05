Бренд города презентуют в Мегионе: горожан ждет викторина и розыгрыш подарков
Онлайн-презентация брендбука Мегиона состоится сегодня, 5 июня.
- Работа по территориальному маркетингу и брендингу началась год назад. На основе поступивших от жителей предложений была разработана и утверждена концепция бренда нашей территории. Фирменный стиль можно будет использовать в оформлении городских пространств, мероприятий, сувенирной продукции. При этом, бренд не будет заменять официальную символику города, а наоборот, будет расширять возможности для визуального представления Мегиона на различных уровнях, - сообщили в пресс-службе администрации города.
Разработчики концепции расскажут об основных особенностях логотипа, а также о персонаже, который станет одним из главных носителей бренда.
Добавим, что во время мероприятия состоится викторина и розыгрыш подарков с новой символикой Мегиона. Презентация пройдет в сообществе «Официальный Мегион» в соцсети «ВКонтакте» в 18:00.
ИСТОЧНИК KP.RU