Бренд города презентуют в Мегионе: горожан ждет викторина и розыгрыш подарков

5 Июнь 2020 2020-06-05T12:10:24+03:00

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Онлайн-презентация брендбука Мегиона состоится сегодня, 5 июня.

- Работа по территориальному маркетингу и брендингу началась год назад. На основе поступивших от жителей предложений была разработана и утверждена концепция бренда нашей территории. Фирменный стиль можно будет использовать в оформлении городских пространств, мероприятий, сувенирной продукции. При этом, бренд не будет заменять официальную символику города, а наоборот, будет расширять возможности для визуального представления Мегиона на различных уровнях, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Разработчики концепции расскажут об основных особенностях логотипа, а также о персонаже, который станет одним из главных носителей бренда.

Добавим, что во время мероприятия состоится викторина и розыгрыш подарков с новой символикой Мегиона. Презентация пройдет в сообществе «Официальный Мегион» в соцсети «ВКонтакте» в 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU