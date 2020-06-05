5 Июнь 2020 2020-06-05T11:23:16+03:00

Сургут – первый в списке по приросту числа заражений коронавирусом Фото: pixabay.com

Медики делают все необходимое для локализации инфекции

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В Югре лабораторно подтверждены 117 новых случаев заболевания коронавирусом в 12 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Нефтеюганский район – 7, Ханты-Мансийский район – 3, Сургутский район – 11, Нижневартовский район – 4, Ханты-Мансийск – 10, Сургут – 42, Нефтеюганск – 8, Нижневартовск – 20, Мегион – 2, Нягань – 6, Радужный – 3, Лангепас - 1, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 3104.

По возрастной структуре новые случаи распределены следующим образом: дети – 12, 18-29 лет – 14, 30-49 лет – 51, 50-64 года – 36, старше 65 лет – 4. По месту инфицирования: завозные - 1, из контактов в очагах - 65, в 51 случае контакт уточняется.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 25, с симптомами ОРВИ - 58, в бессимптомной форме заболевания – 34.

ИСТОЧНИК KP.RU