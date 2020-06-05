Дольщики трех проблемных домов Югры получили жилье

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:16:47+03:00

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Правительство ХМАО исключило три дома из реестра югорчан, чьи деньги были привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права были нарушены.

- По одному в Мегионе, Нижневартовске и Нягани. Это связано с тем, что дома введены в эксплуатацию. Таким образом, права 110 югорчан – участников долевого строительства восстановлены, они получили жилье, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Глава ХМАО пояснила, что в решается вопрос насчет еще 18 объектов:

- В большинстве своем они сосредоточены в Сургуте. План-график – живой инструмент, который должен быть каждый час из суток в работоспособном состоянии, - пояснила членам правительства Наталья Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU