5 Июнь 2020 2020-06-05T11:03:16+03:00

Культурная онлайн-программа на 5 июня для югорчан на самоизоляции Фото: pixabay.com

Музеи ждут своих посетителей в онлайн-пространстве

Изменить размер текста: A A

Используйте время дома на самоизоляции с пользой: небольшой дайджест онлайн-мероприятий для любителей культурного отдыха. Обогатите себя настоящими, вечными знаниями из мира литературы и искусства.

1. Детская школа искусств Нефтеюганск. Что: Мастер-класс «Подводный мир». Нетрадиционная техника рисования мыльными пузырями. Когда: 5 июня 12.00. Где.

2. Советская центральная детская библиотека. Что: Онлайн-праздник «Мир сказок, рифм, стихотворений – все это Пушкин добрый гений». Когда: 5 июня 12.15. Где.

3. Нижневартовский театр юного зрителя. Что: Творческий проект «Культурная личность». Когда: 5 июня 14.00. Где.

4. Сургутская филармония. Что: Концертная программа «Rock & Rococo: классический баттл». Лауреат всероссийских и международных конкурсов Денис Шаповалов (виолончель, Москва) и Симфонический оркестр Сургутской филармонии. Художественный руководитель и дирижёр - лауреат всероссийских и международных конкурсов Михаил Леонтьев; (II отделение). Когда: 5 июня 18.00. Где.

ИСТОЧНИК KP.RU