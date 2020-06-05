2020-06-05T10:29:01+03:00
Происшествия

В Югре молния ударила в дом

Самого худшего удалось избежать благодаря молниеносным действиям
Руслан Савинов
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В Югре молния ударила в дом. Фото "Центроспас-Югория".В Югре молния ударила в дом. Фото "Центроспас-Югория".
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Жителям поселка Мортка Кондинского района ХМАО удалось избежать пожара пр ударе молнией в дом.

- В тот день шла настоящая гроза с громкими раскатами грома и невиданными молниями. Находясь в доме, члены семьи обсуждали ненастную погоду и решили, что требуется обесточить квартиру, начали рассказ в пресс-службе учреждения «Центроспас-Югория».

Вскоре как в соседней комнате раздался громкий хлопок, как будто разорвался снаряд:

- Перепуганные люди вбежали в комнату и увидели, что в углу горят обои, резиновые соединения отопительной системы, проводка с розеткой и стол возле окна. Без паники и суеты они бросились тушить пожар подручными средствами и вызвали огнеборцев. Пожарный расчет прибыл через две минуты, - пояснили спасатели.

Выяснилось, что разряд молнии через чердак пробил стену. Возгорание произошло одновременно в трех местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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