В Югре молния ударила в дом

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:29:01+03:00

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Жителям поселка Мортка Кондинского района ХМАО удалось избежать пожара пр ударе молнией в дом.

- В тот день шла настоящая гроза с громкими раскатами грома и невиданными молниями. Находясь в доме, члены семьи обсуждали ненастную погоду и решили, что требуется обесточить квартиру, начали рассказ в пресс-службе учреждения «Центроспас-Югория».

Вскоре как в соседней комнате раздался громкий хлопок, как будто разорвался снаряд:

- Перепуганные люди вбежали в комнату и увидели, что в углу горят обои, резиновые соединения отопительной системы, проводка с розеткой и стол возле окна. Без паники и суеты они бросились тушить пожар подручными средствами и вызвали огнеборцев. Пожарный расчет прибыл через две минуты, - пояснили спасатели.

Выяснилось, что разряд молнии через чердак пробил стену. Возгорание произошло одновременно в трех местах.

ИСТОЧНИК KP.RU