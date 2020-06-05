5 Июнь 2020 2020-06-05T09:55:58+03:00

Трехлетняя девочка потерялась в лесу в Югре. Фото УМВД по ХМАО.

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Полиция Советского района 4 июня бросила все силы на поиски пропавшего в лесу ребенка.

- Около 23:30 в дежурную часть поступило заявление от местного жителя, у которого полтора часа назад пропала внучка. Девочка беспрепятственно покинула двор одного из домов в садоводческом товариществе «Строитель», через открытую калитку. Ребенку два года и пять месяцев, - уточнили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Более 60 человек полицейских, МЧС, медики, к которым присоединились волонтеры и друзья семьи пропавшей девочки отправились на поиски.

- Общими усилиями, спустя несколько часов, ребенок был найден в глубине лесного массива, в трех километрах от дома, спящим на земле, - рассказали стражи порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU