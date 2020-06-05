Вартовчанин избил подругу до смерти

5 Июнь 2020 2020-06-05T09:36:00+03:00

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Правоохранители Нижневартовска утвердили обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в совершении преступления по статье «Убийство».

- Установлено, что в марте 2020 года между мужчиной и его сожительницей при распитии алкоголя поссорились. Обвиняемый набросился на гражданскую супругу и нанес ей многочисленные удары руками и ногами. От полученных травм она скончалась на месте, - рассказали в пресс-службе прокуратуры по ХМАО.

Сейчас обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

ИСТОЧНИК KP.RU