Вартовчанин избил подругу до смерти
Правоохранители Нижневартовска утвердили обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в совершении преступления по статье «Убийство».
- Установлено, что в марте 2020 года между мужчиной и его сожительницей при распитии алкоголя поссорились. Обвиняемый набросился на гражданскую супругу и нанес ей многочисленные удары руками и ногами. От полученных травм она скончалась на месте, - рассказали в пресс-службе прокуратуры по ХМАО.
Сейчас обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет.
ИСТОЧНИК KP.RU