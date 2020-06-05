Обновление речного флота продолжили в Югре

5 Июнь 2020 2020-06-05T09:17:32+03:00

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела совещание по вопросу обновления флота. Намечена замена четырех «Метеоров»: в течение трех лет подрядчик выполнит заказ.

Напомним, сейчас «Северречфлот», который является основным перевозчиком пассажиров внутренним водным транспортом в ХМАО, эксплуатирует шесть скоростных среднемагистральных судов на подводных крыльях проекта 342Э «Метеор» пассажировместимостью 120 человек на маршрутах: Урманный - Ханты-Мансийск, Нижние Нарыкары – Приобье – Березово, Ханты-Мансийск - Березово (2 судна), Салехард – Березово. Из них четыре судна требуют замены в связи с износом корпусов и крыльевых устройств.

- Нам также интересен проект типового судна медицинского направления. Мы изучим ваши предложения по другим направлениям, насколько они соответствуют нашим потребностям и тем задачам, которые нам необходимо решать – подвела итог Наталья Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU