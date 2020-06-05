2020-06-05T08:40:28+03:00
Общество

В Сургуте дефицит запасов донорской крови

Неравнодушных сургутян просят о помощи
Руслан Савинов
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В Сургуте дефицит запасов донорской кровиВ Сургуте дефицит запасов донорской кровиФото: pixabay.com
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Станция переливания крови Ханты-Мансийского автономного округа в Сургуте сообщает, что очень нуждается в пополнении запасов донорской крови и ждет доноров: 1 и 2 фенотипов I (0) группы Rh положительный, II (А) группы Rh положительный, III (В) группы Rh положительный, а также всех отрицательных групп крови.

- Если вы здоровы и не выезжали за пределы своего города, то позвоните в регистратуру учреждения (37-68-09 или 94-31-32) и запишитесь на донацию цельной крови. Обращаем внимание, что свободное посещение донорами учреждения временно ограничено, - пояснили сотрудники станции переливания крови.

ИСТОЧНИК KP.RU

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