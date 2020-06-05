2020-06-05T07:47:11+03:00
Общество

В скверах и парке Лянтора приступили к выполнению работ по благоустройству

Впереди много работы
Руслан Савинов
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В скверах и парке Лянтора приступили к выполнению работ по благоустройству. Фото администрации города.В скверах и парке Лянтора приступили к выполнению работ по благоустройству. Фото администрации города.
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Для создания привлекательного образа Лянтора на объектах озеленения ежегодно выполняется цветочное оформление. Как отметили в пресс-службе главы города, создание цветников и уход за ними - очень сложный и кропотливый процесс, включающий в себя выращивание рассады, разбивку и посадку.

- В настоящее время в городском сквере уже начали высадку цветов, а также уход за деревьями и кустарником. В течение летнего сезона подрядчик будет обеспечивать квалифицированный уход за зелеными насаждениями, проводить систематическое наблюдение за их состоянием, поддерживать на участках озеленения чистоту и порядок, проводить скашивание газонов и травы на обочинах магистральных дорог, - сообщили власти Лянтора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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