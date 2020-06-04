Вандалы повредили березы в сквере Мегиона

4 Июнь 2020 2020-06-04T16:01:17+03:00

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Возле Детской школы искусств в Мегионе вандалы в сквере повредили деревья.

- Очевидно, что кто-то в минувшие выходные решил не просто отдохнуть на территории детского дошкольного учреждения, но и оставить свой постыдный след – повредить березы, срезать кору с большого участка ствола и здесь же ее разбросать, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

- В Мегионе прилагается немало сил и средств, чтобы озеленить общественные территории. Специально высаживаются взрослые деревья, чтобы придать городу более привлекательный вид, организовать зоны отдыха для мегионцев и гостей города. Деревья, которые подверглись вандализму, будут обработаны спецсредствами, которые помогут уберечь их от дальнейшего повреждения, - сообщили власти Мегиона.

Напомним, что согласно закону Югры «Об административных нарушениях», повреждение или уничтожение зеленых насаждений влечет предупреждение или наложение административного штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU