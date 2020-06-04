Наркосбытчика из Забайкальского края осудили в Нижневартовске
Городской суд Нижневартовска вынес приговор в отношении жителя Забайкальского края. Мужчину признали виновным по статье «Незаконный сбыт и покушения на сбыт наркотических средств организованной группой с использованием интернета в значительном, крупном и особо крупном размерах».
Установлено, что с февраля по март 2018 года злоумышленник в составе ОПГ из 20 членов сбывал наркотики в Нижневартовске через тайники-закладки, - сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.
Известно, что в ходе задержания у мужчины изъяли более 700 грамм «синтетики».
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU