Наркосбытчика из Забайкальского края осудили в Нижневартовске

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:56:11+03:00

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Городской суд Нижневартовска вынес приговор в отношении жителя Забайкальского края. Мужчину признали виновным по статье «Незаконный сбыт и покушения на сбыт наркотических средств организованной группой с использованием интернета в значительном, крупном и особо крупном размерах».

Установлено, что с февраля по март 2018 года злоумышленник в составе ОПГ из 20 членов сбывал наркотики в Нижневартовске через тайники-закладки, - сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Известно, что в ходе задержания у мужчины изъяли более 700 грамм «синтетики».

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU