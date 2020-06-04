В ХМАО действует 91 мера социальной поддержки
Губернатор ХМАО Наталья Комарова ответила на вопросы руководителя департамента региональных программ экспертного института социсследований Дарьи Кислицыной. Часть встречи была посвящена рассказу о социальных выплатах.
- В Югре действует 91 мера социальной поддержки населения, весной были приняты дополнительные решения с учетом текущей эпидситуации, они позволили поддержать свыше 300 тысяч жителей, - сообщила Наталья Комарова.
Она также отметила, что федеральные меры поддержки бизнеса в условиях пандемии высоко востребованы югорскими предпринимателями:
- Наиболее популярная из них – компенсация затрат на выплату зарплаты, в округе ей воспользовалось более половины субъектов малого и среднего бизнеса, - стало известно от главы региона.
Кроме того, в регионе с апреля действует решение о доплатах сотрудникам детсадов, работающих в дежурных группах, эта мера продлевается и на июнь.
ИСТОЧНИК KP.RU