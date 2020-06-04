В ХМАО действует 91 мера социальной поддержки

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:41:07+03:00

Об этом напомнила глава региона

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова ответила на вопросы руководителя департамента региональных программ экспертного института социсследований Дарьи Кислицыной. Часть встречи была посвящена рассказу о социальных выплатах.

- В Югре действует 91 мера социальной поддержки населения, весной были приняты дополнительные решения с учетом текущей эпидситуации, они позволили поддержать свыше 300 тысяч жителей, - сообщила Наталья Комарова.

Она также отметила, что федеральные меры поддержки бизнеса в условиях пандемии высоко востребованы югорскими предпринимателями:

- Наиболее популярная из них – компенсация затрат на выплату зарплаты, в округе ей воспользовалось более половины субъектов малого и среднего бизнеса, - стало известно от главы региона.

Кроме того, в регионе с апреля действует решение о доплатах сотрудникам детсадов, работающих в дежурных группах, эта мера продлевается и на июнь.

ИСТОЧНИК KP.RU