Организация в Сургуте задолжала сотрудникам почти 6 млн. рублей
Правоохранители ХМАО провела проверку соблюдения трудового законодательства в «СвязьСтройМонтаж» Сургута.
- Установлено, что организация имеет задолженность по зарплате перед 160 работниками за февраль-март 2020 года на сумму более 5,8 млн. рублей, - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Прокурор автономного округа объявил руководителю предприятия предостережение о недопустимости нарушения закона.
Кроме того, по постановлениям прокурора Сургута организация и ее гендиректор привлечены к административной ответственности по статье «Нарушение трудового законодательства».
К настоящему моменту задолженность по зарплате полностью погашена.
ИСТОЧНИК KP.RU