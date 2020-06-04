2020-06-04T15:27:28+03:00
Общество

Организация в Сургуте задолжала сотрудникам почти 6 млн. рублей

В дело пришлось вмешаться прокуратуре
Руслан Савинов
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Организация в Сургуте задолжала сотрудникам почти 6 млн. рублейОрганизация в Сургуте задолжала сотрудникам почти 6 млн. рублейФото: pixabay.com
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Правоохранители ХМАО провела проверку соблюдения трудового законодательства в «СвязьСтройМонтаж» Сургута.

- Установлено, что организация имеет задолженность по зарплате перед 160 работниками за февраль-март 2020 года на сумму более 5,8 млн. рублей, - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокурор автономного округа объявил руководителю предприятия предостережение о недопустимости нарушения закона.

Кроме того, по постановлениям прокурора Сургута организация и ее гендиректор привлечены к административной ответственности по статье «Нарушение трудового законодательства».

К настоящему моменту задолженность по зарплате полностью погашена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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