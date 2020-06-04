4 Июнь 2020 2020-06-04T15:18:01+03:00

Более 2400 волонтеров в ХМАО оказывают поддержку югорчанам на время пандемии Фото: pixabay.com

Об этом напомнила глава региона

Изменить размер текста: A A

Губернатор ХМАО Наталья Комарова ответила на вопросы руководителя департамента региональных программ экспертного института социсследований Дарьи Кислицыной. Часть встречи была посвящена рассказу о работе волонтеров в регионе.

- Более 2400 волонтеров в регионе вовлечены в оказание поддержки югорчанам на время пандемии, в зоне их ответственности – свыше 100 тысяч человек, - сообщила Наталья Комарова.

Она добавила, что власти округа решили страховать добровольцев, помогающих жителям региона во время пандемии, на случай заражения коронавирусом:

- Треть из них уже застрахована – подобные меры беспрецедентны для российских регионов, - рассказала губернатор ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU