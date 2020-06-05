2020-06-05T05:01:57+03:00
Общество

Погода в Югре 5 июня: небольшое потепление

Температура днем поднимется до +22 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 5 июня: небольшое потепление. Фото: Савинов Руслан.Погода в Югре 5 июня: небольшое потепление. Фото: Савинов Руслан.
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В Ханты-Мансийском автономном округе в пятницу, 5 июня, ожидается переменная облачность с прояснениями, без осадков. Ветер переменный 6 – 11 м/с. Температура воздуха ночью +4, +9 градусов, днем +17, +22 градуса.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают преимущественно без осадков. Ветер переменный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +20, +22 градуса.

В Сургуте наступит облачный день. Ветер северный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +16 +18 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется солнечный день. Ветер северный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +16, +19 градусов.

На Руси этот день называли «Левон Огуречник». По погоде отмечали: если появляется много оводов — это сулит хороший урожай огурцов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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