Погода в Югре 5 июня: небольшое потепление

5 Июнь 2020 2020-06-05T05:01:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ханты-Мансийском автономном округе в пятницу, 5 июня, ожидается переменная облачность с прояснениями, без осадков. Ветер переменный 6 – 11 м/с. Температура воздуха ночью +4, +9 градусов, днем +17, +22 градуса.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают преимущественно без осадков. Ветер переменный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +20, +22 градуса.

В Сургуте наступит облачный день. Ветер северный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +16 +18 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется солнечный день. Ветер северный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +16, +19 градусов.

На Руси этот день называли «Левон Огуречник». По погоде отмечали: если появляется много оводов — это сулит хороший урожай огурцов.

ИСТОЧНИК KP.RU