2020-06-04T14:55:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперт прокомментировал итоги встречи Владимира Путина и Натальи Комаровой

Президент и губернатор Югры обсудили ситуацию в округе
Есен Абилькенов
Поделиться:
Президент и губернатор Югры обсудили ситуацию в округеПрезидент и губернатор Югры обсудили ситуацию в округеФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Одной из главных тем обсуждения в ходе встречи президента России Владимира Путина и губернатора Югры Натальи Комаровой, состоявшейся накануне, стал комплекс мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории округа. В то же время в ходе мероприятия, которое прошло в формате видеоконференцсвязи, был затронут вопрос истекающих в этом году губернаторских полномочий Натальи Комаровой.

Глава государства выразил поддержку Комаровой в случае выдвижения ее кандидатуры на новый губернаторский срок. В числе достижений Владимир Путин отметил низкую долговую нагрузку бюджета региона, грамотную финансовую политику, рост численности населения, низкий уровень безработицы и другие факторы.

Как отметил президент Фонда "Региональная политика", кандидат юридических наук Павел Манченко, позиция президента в отношении продления полномочий Натальи Комаровой в должности губернатора Югры является логичным и обоснованным.

– Сегодня в России фактически нет ни одного субъекта Федерации, где бы его руководитель в глазах жителей региона не был бы поддержан главой государства. Наталья Комарова пять лет назад уже получила поддержку от президента Владимира Путина при выдвижении на пост губернатора Югры. И сегодня такое решение выглядит более чем оправданным и логичным прежде всего в силу внешнеэкономических факторов, которые обусловлены резким снижением цен на углеводороды на мировом рынке. Правительство Натальи Комаровой не только выстроило конструктивные отношения с нефтедобывающими компаниями, которые формируют значительную часть доходов в бюджете страны, но и создало на территории максимально благоприятные условия для их работы. Именно эта заслуга, на мой взгляд, стоит во главе угла решения президента поддержать Комарову в роли губернатора. В этой ситуации надо учитывать такой момент, что нефтедобывающую отрасль ждут очень непростые времена. И любые изменения, в том числе в части политического управления для представителей этого сектора крайне нежелательны, – отметил Павел Манченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вандалы повредили березы в сквере Мегиона
Наркосбытчика из Забайкальского края осудили в Нижневартовске
В ХМАО действует 91 мера социальной поддержки
Организация в Сургуте задолжала сотрудникам почти 6 млн. рублей
Более 2400 волонтеров в ХМАО оказывают поддержку югорчанам на время пандемии
Эксперт прокомментировал итоги встречи Владимира Путина и Натальи Комаровой
Школа - детский сад в Пыть-Яхе к юбилею получила гигантский глобус
Сквер Героев Самотлора вскоре появится в Нижневартовске
Хантымансийца подозревают в нападении на полицейских
В Нижневартовске число безработных превысило количество свободных рабочих мест
Комарова рассказала Путину о мерах по борьбе с коронавирусом в Югре
Плановое отключение горячей воды в Ханты-Мансийске перенесли
Экзамены в университетах Югры пока проводятся дистанционно
Серийный грабитель дачных домов задержан в Югре
Сургутский район снова в антилидерах по приросту заражения коронавирусом
Культурная онлайн-программа на 4 июня для югорчан на самоизоляции
Регистрацию автомобилей и часть услуг в сфере строительства переведут в онлайн в ХМАО
Собираемость взносов за капремонт в ХМАО достигла почти 89%