Эксперт прокомментировал итоги встречи Владимира Путина и Натальи Комаровой

4 Июнь 2020 2020-06-04T14:55:46+03:00

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Одной из главных тем обсуждения в ходе встречи президента России Владимира Путина и губернатора Югры Натальи Комаровой, состоявшейся накануне, стал комплекс мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории округа. В то же время в ходе мероприятия, которое прошло в формате видеоконференцсвязи, был затронут вопрос истекающих в этом году губернаторских полномочий Натальи Комаровой.

Глава государства выразил поддержку Комаровой в случае выдвижения ее кандидатуры на новый губернаторский срок. В числе достижений Владимир Путин отметил низкую долговую нагрузку бюджета региона, грамотную финансовую политику, рост численности населения, низкий уровень безработицы и другие факторы.

Как отметил президент Фонда "Региональная политика", кандидат юридических наук Павел Манченко, позиция президента в отношении продления полномочий Натальи Комаровой в должности губернатора Югры является логичным и обоснованным.

– Сегодня в России фактически нет ни одного субъекта Федерации, где бы его руководитель в глазах жителей региона не был бы поддержан главой государства. Наталья Комарова пять лет назад уже получила поддержку от президента Владимира Путина при выдвижении на пост губернатора Югры. И сегодня такое решение выглядит более чем оправданным и логичным прежде всего в силу внешнеэкономических факторов, которые обусловлены резким снижением цен на углеводороды на мировом рынке. Правительство Натальи Комаровой не только выстроило конструктивные отношения с нефтедобывающими компаниями, которые формируют значительную часть доходов в бюджете страны, но и создало на территории максимально благоприятные условия для их работы. Именно эта заслуга, на мой взгляд, стоит во главе угла решения президента поддержать Комарову в роли губернатора. В этой ситуации надо учитывать такой момент, что нефтедобывающую отрасль ждут очень непростые времена. И любые изменения, в том числе в части политического управления для представителей этого сектора крайне нежелательны, – отметил Павел Манченко.

ИСТОЧНИК KP.RU