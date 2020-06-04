2020-06-04T14:43:30+03:00
Общество

Школа - детский сад в Пыть-Яхе к юбилею получила гигантский глобус

Необычное пособие пригодится на уроках географии и обществознания
Руслан Савинов
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Школа - детский сад в Пыть-Яхе к юбилею получила гигантский глобус. Фото думы ХМАО.Школа - детский сад в Пыть-Яхе к юбилею получила гигантский глобус. Фото думы ХМАО.
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Оригинальное и неординарное учебное пособие наглядно познакомит детей с месторасположением океанов, материков и островов».

Один из депутатов ХМАО подарил общеобразовательному учреждению «Комплекс средняя общеобразовательная школа-детский сад» в Пыть-Яхе необычное учебное пособие: огромный глобус.

- Глобус диаметром метр 30 см будет использоваться образовательным учреждением для организации урочной и внеклассной работы по предмету география, внеурочной деятельности по предмету обществознание, - сообщили в пресс-службе думы региона.

- Нестандартное, оригинальное и неординарное учебное пособие познакомит детей с месторасположением объектов, – пояснил парламентарий Сергей Елишев.

Добавим, что покупка напольного глобуса стала подарком образовательной организации к 40-летнему юбилею со дня образования учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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