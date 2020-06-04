Сквер Героев Самотлора вскоре появится в Нижневартовске

4 Июнь 2020 2020-06-04T14:23:28+03:00

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В Нижневартовске все подрядчики, задействованные в благоустройстве, приступили к выполнению работ.

- На территории, где в 2020 году должен появиться сквер Героев Самотлора, сейчас ведутся подготовительные работы. Сквер станет одной из главных достопримечательностей города, - сообщили власти Нижневартовска.

- Здесь очень много зеленых насаждений. Необходимо максимально сохранить «здоровые» и вовремя убрать засохшие деревья, - пояснил замглавы города Николай Лукаш.

Напомним, что новый сквер будет расположен вблизи площади Нефтяников. Там установят памятную звезду, которую губернатор ХМАО в 2019 году вручила Самотлору за вклад в развитие региона.

Добавим, что строителям предстоит создать прогулочные зоны, установить скамейки, урны, систему видеонаблюдения, освещение и оборудовать зоны для отдыха и детские площадки. Сдать объект планируют до конца лета.

ИСТОЧНИК KP.RU