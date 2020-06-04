2020-06-04T13:41:53+03:00
Происшествия

Хантымансийца подозревают в нападении на полицейских

Расследование дела продолжается
Руслан Савинов
Поделиться:
Хантымансийца подозревают в нападении на полицейских. Фото УМВД по ХМАОХантымансийца подозревают в нападении на полицейских. Фото УМВД по ХМАО
Изменить размер текста:

В Югре возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Ханты-Мансийска. Мужчину подозревают в совершении двух преступлений по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

По данным следствия 3 июня вечером подозреваемый, ранее лишенный права управления транспортом, был пьян за рулем «Форд Фокус», не выполнил законные требования полицейских об остановке и попытался скрыться от преследования, - пояснили а пресс-службе СУ СК по ХМАО.

В момент проверки документов подозреваемый, не желая вновь быть привлеченным к ответственности, резко привел автомобиль в движение и совершил наезд на сотрудника полиции. Затем злоумышленник скрылся с места происшествия.

Спустя 20 минут подозреваемый вновь задержан:

- Затылочной частью головы он нанес удар в область лица сотруднику ДПС, - сообщают стражи порядка.

Сейчас расследование дела продолжается.

Хантымансийца подозревают в нападении на полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вандалы повредили березы в сквере Мегиона
Наркосбытчика из Забайкальского края осудили в Нижневартовске
В ХМАО действует 91 мера социальной поддержки
Организация в Сургуте задолжала сотрудникам почти 6 млн. рублей
Более 2400 волонтеров в ХМАО оказывают поддержку югорчанам на время пандемии
Эксперт прокомментировал итоги встречи Владимира Путина и Натальи Комаровой
Школа - детский сад в Пыть-Яхе к юбилею получила гигантский глобус
Сквер Героев Самотлора вскоре появится в Нижневартовске
Хантымансийца подозревают в нападении на полицейских
В Нижневартовске число безработных превысило количество свободных рабочих мест
Комарова рассказала Путину о мерах по борьбе с коронавирусом в Югре
Плановое отключение горячей воды в Ханты-Мансийске перенесли
Экзамены в университетах Югры пока проводятся дистанционно
Серийный грабитель дачных домов задержан в Югре
Сургутский район снова в антилидерах по приросту заражения коронавирусом
Культурная онлайн-программа на 4 июня для югорчан на самоизоляции
Регистрацию автомобилей и часть услуг в сфере строительства переведут в онлайн в ХМАО
Собираемость взносов за капремонт в ХМАО достигла почти 89%