4 Июнь 2020 2020-06-04T13:41:53+03:00

Хантымансийца подозревают в нападении на полицейских. Фото УМВД по ХМАО

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В Югре возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Ханты-Мансийска. Мужчину подозревают в совершении двух преступлений по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

По данным следствия 3 июня вечером подозреваемый, ранее лишенный права управления транспортом, был пьян за рулем «Форд Фокус», не выполнил законные требования полицейских об остановке и попытался скрыться от преследования, - пояснили а пресс-службе СУ СК по ХМАО.

В момент проверки документов подозреваемый, не желая вновь быть привлеченным к ответственности, резко привел автомобиль в движение и совершил наезд на сотрудника полиции. Затем злоумышленник скрылся с места происшествия.

Спустя 20 минут подозреваемый вновь задержан:

- Затылочной частью головы он нанес удар в область лица сотруднику ДПС, - сообщают стражи порядка.

Сейчас расследование дела продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/783087" frameborder="0"></iframe> Хантымансийца подозревают в нападении на полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU