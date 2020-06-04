Хантымансийца подозревают в нападении на полицейских
В Югре возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Ханты-Мансийска. Мужчину подозревают в совершении двух преступлений по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
По данным следствия 3 июня вечером подозреваемый, ранее лишенный права управления транспортом, был пьян за рулем «Форд Фокус», не выполнил законные требования полицейских об остановке и попытался скрыться от преследования, - пояснили а пресс-службе СУ СК по ХМАО.
В момент проверки документов подозреваемый, не желая вновь быть привлеченным к ответственности, резко привел автомобиль в движение и совершил наезд на сотрудника полиции. Затем злоумышленник скрылся с места происшествия.
Спустя 20 минут подозреваемый вновь задержан:
- Затылочной частью головы он нанес удар в область лица сотруднику ДПС, - сообщают стражи порядка.
Сейчас расследование дела продолжается.
Хантымансийца подозревают в нападении на полицейских.
ИСТОЧНИК KP.RU