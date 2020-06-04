2020-06-04T13:22:50+03:00
Общество

В Нижневартовске число безработных превысило количество свободных рабочих мест

Подобное произошло впервые за долгое время
Руслан Савинов
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В Нижневартовске число безработных превысило количество свободных рабочих местВ Нижневартовске число безработных превысило количество свободных рабочих местФото: pixabay.com
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С введения режима самоизоляции число зарегистрированных безработных в ХМАО выросло: на учёт встало почти 12 тысяч югорчан. Но не все из них потеряли работу во время пандемии, просто раньше многие не регистрировались, а сейчас решились на этот шаг: в Нижневартовске таких больше 70%.

- Дело в том, что с 9 апреля в России установлен новый порядок регистрации в качестве безработных. Процедура упрощена, соответствующее заявление можно подать дистанционно. Повышено и максимальное пособие по безработице. Пик обращений в нижневартовский центр занятости населения пришёлся на апрель, – пояснил депутат думы ХМАО Сергей Великий.

Он также отметил, что те, кто остался без работы, получат поддержку.

- Сегодня есть свободные вакансии, хотя впервые за долгое время число незанятых граждан превышает количество заявленных свободных рабочих мест. Правда, совсем не значительно. Когда будет снят режим повышенной готовности, ситуация, скорее всего, будет обратной, - добавил Сергей Великий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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