2020-06-04T12:49:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Комарова рассказала Путину о мерах по борьбе с коронавирусом в Югре

Президент отметил результаты работы руководства округа по снижению заболеваемости
Есен Абилькенов
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Президент Владимир Путин обсудил с губернатором Югры Натальей Комаровой меры по борьбе с коронавирусом в регионе. Фото: kremlin.ruПрезидент Владимир Путин обсудил с губернатором Югры Натальей Комаровой меры по борьбе с коронавирусом в регионе. Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин провел встречу в режиме онлайн с губернатором Югры Натальей Комаровой, обсудив с ней положение дел в округе, в частности меры по недопущению распространения коронавируса и другие насущные вопросы.

Губернатор в режиме видеосвязи сообщила о результатах развития региона, а также о мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Отметим, что по оценке ЭИСИ, Югра вошла в тройку лидеров среди регионов по эффективности борьбы с COVID-19. Президент отметил высокие результаты региона в борьбе с пандемией..

– Особенность региона состоит в том, что работодатель широко применяет методы вахтовой организации работы. В период пандемии совместно с работодателями мы разработали специальные решения, которые направлены на обеспечение индивидуальной и коллективной безопасности. Теперь они подтверждены рекомендациями Роспотребнадзора в отношении применения вахтового метода, – отметила Наталья Комарова в разговоре с главой государства.

Как отметил генеральный директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, руководитель экспертного клуба «Екатеринбург» Анатолий Гагарин, в Югре приняты эффективные меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции, что свидетельствует о слаженной работе в этом направлении.

– Те решения, которые принимаются на региональном уровне в отношении эпидемиологической обстановки, являются адекватными сложившимся обстоятельствам. Гарантий и страховки в данном случае нет ни у кого. Тем не менее, принятые в Югре меры в рамках режима самоизоляции, способствуют снижению напряженности. Это в свою очередь позволяет постепенно ослаблять режим ограничений. Хотя в целом по Уральскому округу цифры по заболеваемости пока не очень обнадеживают. И все же есть основания надеяться на то, что рост прекратится. Во всяком случае те усилия, которые принимают власти Югры, показывают свою эффективность, – подчеркнул эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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