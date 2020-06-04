Плановое отключение горячей воды в Ханты-Мансийске перенесли

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:46:49+03:00

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Коммунальщики Ханты-Мансийска отложили плановое отключение горячего водоснабжения до 15 июня.

- Соответствующее поручение дал Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин, в связи с тем, что на территории Югры продлен срок режима самоизоляции, - пояснили в пресс-службе администрации города. По мнению Максима Ряшина, для людей, находящихся на самоизоляции, должны быть обеспечены комфортные условия.

Добавим, ранее планировалось начать отключения горячего водоснабжения для подготовки систем отопления к осенне-зимнему периоду, с 1 июня. Новый график отключения горячего водоснабжения размещен на официальном портале органов местного самоуправления Ханты-Мансийска в разделе «Объявления».

ИСТОЧНИК KP.RU