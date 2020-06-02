Медработники ХМАО в ковидных госпиталях находятся круглые сутки ради безопасности семей
Глава департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский подробно рассказал о мерах защиты медработников, оказывающих медпомощь югорчанам с коронавирусом.
- В ряде медицинских организациях региона безопасное обеспечение сотрудников местами проживания происходит на территории больниц. Там, где организованы ковидные госпитали, это специальные базы отдыха либо гостиницы, сотрудники, врачи и медицинские сестры, младший персонал, могут находиться, ночевать, отдыхать после тяжелых смен. Цель - максимально обезопасить семьи сотрудников, - пояснил Алексей Добровольский.
ИСТОЧНИК KP.RU