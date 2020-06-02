Собака покусала пенсионерку в Ханты-Мансийске
Правоохранители провели проверку по обращению 61-летней югорчанки, которая сообщила о причинении вреда здоровью укусом собаки.
- Установлено, что в апреле 2019 года в Ханты-Мансийске пенсионерка пострадала от укуса лайки, которая сорвалась с привязи и бегала возле дома без намордника, - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В результате нападения животного пожилая югорчанка сильно испугалась, получила телесные повреждения и проходила лечение.
Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с владельца собаки компенсации морального вреда. В итоге в пользу пострадавшей взыскана компенсация.
ИСТОЧНИК KP.RU