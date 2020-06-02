Собака покусала пенсионерку в Ханты-Мансийске

2 Июнь 2020 2020-06-02T15:55:29+03:00

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Правоохранители провели проверку по обращению 61-летней югорчанки, которая сообщила о причинении вреда здоровью укусом собаки.

- Установлено, что в апреле 2019 года в Ханты-Мансийске пенсионерка пострадала от укуса лайки, которая сорвалась с привязи и бегала возле дома без намордника, - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В результате нападения животного пожилая югорчанка сильно испугалась, получила телесные повреждения и проходила лечение.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с владельца собаки компенсации морального вреда. В итоге в пользу пострадавшей взыскана компенсация.

ИСТОЧНИК KP.RU