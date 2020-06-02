Четверть млрд рублей выделили в ХМАО для средств индивидуальной защиты медикам

2 Июнь 2020 2020-06-02T15:18:01+03:00

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В Югре на обеспечение средствами индивидуальной защиты работников здравоохранения направлено почти 250 миллионов рублей. Об этом стало известно на очередном заседании регионального оперштаба.

- Выделяли средства непосредственно больницам, чтобы они могли оперативно на первое время приобрести то, что необходимо. Далее, серьезный объем защитных костюмов, масок, бахил, всего, что необходимо, приобретается централизованно — через Центр лекарственного мониторинга, - рассказал глава депздрава Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский о мерах защиты медработников, оказывающих медпомощь югорчанам с COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU