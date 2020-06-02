На базе отдыха «Ольгино» в Нижневартовском районе произошло возгорание

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:51:21+03:00

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Спасателям Ханты-Мансийского автономного округа накануне, 1 июня, в 12:45 поступило сообщение о возгорании в одноэтажном доме на базе отдыха «Ольгино» в Нижневартовском районе.

- На момент прибытия первого пожарного подразделения здание было полностью охвачено огнем. Возгорание локализовано в 13:00, открытое горение было ликвидировано спасателями в 13:05. Для ликвидации пожара были задействованы восемь человек и две единицы техники, - пояснили в пресс-службе учреждения «Центроспас-Югория».

Добавим, что пострадавших на пожаре нет. Точная причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU