В ХМАО обсуждают дополнительные ограничения на продажу алкоголя

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:48:17+03:00

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Югре рассматривает проекты региональных законов о введении дополнительных ограничений на продажу в Ханты-Мансийском автономном округе алкогольной продукции.

Отметим, что ознакомиться с упомянутыми инициативами можно на интернет-портале для публичного обсуждения проектов и законов Югры.

В пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей сообщили, что на интернет-портале также опубликован проект документа на установление в регионе в 2021 году запрета на привлечение иностранных работников к труду в определенных сферах экономической деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU