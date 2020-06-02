Югорчанин избил и изнасиловал подругу знакомого

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:22:06+03:00

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В ХМАО завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Пыть-Яха, которого обвиняют в совершении преступления по статье «Изнасилование».

Следствие установило, что 11 марта обвиняемый был пьян:

- Мужчина у себя дома воспользовался тем, что после распития алкоголя 45-летняя сожительница его знакомого осталась с ним наедине, решил ее изнасиловать, - сообщили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Югорчанин схватил потерпевшую за волосы и повалил на диван, однако получил сопротивление.

- Мужчина нанес не менее двух ударов рукой по лицу женщины, от которых та потеряла сознание, затем обвиняемый изнасиловал ее, - сообщают стражи порядка.

Добавим, что обвиняемому грозит лишения свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU