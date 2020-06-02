2020-06-02T12:17:32+03:00
Общество

Культурная онлайн-программа на 2 июня для югорчан на самоизоляции

Музеи ждут своих посетителей в онлайн-пространстве
Руслан Савинов
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Культурная онлайн-программа на 2 июня для югорчан на самоизоляцииКультурная онлайн-программа на 2 июня для югорчан на самоизоляцииФото: pixabay.com
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Используйте время дома на самоизоляции с пользой: небольшой дайджест онлайн-мероприятий для любителей культурного отдыха. Обогатите себя настоящими, вечными знаниями из мира литературы и искусства.

1. Зеленоборская библиотека. Что: Литературный марафон «Читаем Пушкина». Когда: в течение дня. Где.

2. Сургутская филармония. Что: Концертная программа «Музыка оперетты». Лауреат всероссийских и международных конкурсов Венера Батыршина, колоратурное сопрано. Когда: 2 июня 18.00. Где.

3. Многофункциональный культурно-досуговый центр Сургут. Что: Мастер-класс по ИЗО «Пейзаж. Монотипия» Мастер: Евгения Ботнаренко. Когда: в течение дня. Где.

4. Детская школа искусств города Югорска. Что: Проект «Художник, музыка, театр». Музыкальные и художественные викторины. Когда: в течение дня. Где.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Культурная онлайн-программа на 2 июня для югорчан на самоизоляции
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