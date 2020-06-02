2 Июнь 2020 2020-06-02T12:10:00+03:00

В Сургутском районе снова сильный прирост заражения коронавирусом Фото: pixabay.com

Медики делают все необходимое для локализации инфекции

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В Югре лабораторно подтверждены 149 новых случаев заболевания коронавирусом в 13 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Нефтеюганский район – 9, Ханты-Мансийский район – 2, Сургутский район – 45, Нижневартовский район – 5, Ханты-Мансийск – 13, Сургут – 23, Нефтеюганск – 2, Нижневартовск – 9, Мегион – 11, Нягань – 11, Когалым – 17, Радужный – 1, Пыть-Ях - 1, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 2736.

По возрастной структуре новые случаи распределены следующим образом: дети – 16, 18-29 лет – 16, 30-49 лет – 74, 50-64 года – 39, старше 65 лет – 4. По месту инфицирования: завозные - 5, из контактов в очагах - 106, в 38 случаях контакт уточняется.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 25, с симптомами ОРВИ - 71, в бессимптомной форме заболевания – 53.

С лабораторно подтверждённым диагнозом: 8 человек – на ИВЛ, 31 пациент – в реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU